Een 35-jarige man uit Steenwijk heeft in de nacht van donderdag op vrijdag geprobeerd over het hek van politiebureau Markdal in Breda te klimmen. Daarbij is hij ten val gekomen en heeft hij meerdere gecompliceerde beenbreuken opgelopen, zo meldt het politieteam op Facebook.

De man was op een politiewagen geklommen om zo over het hek te kunnen komen, waarna hij is gevallen.

Verschillende agenten hoorden de man schreeuwen en hebben hem zo kunnen vinden. De politie laat echter via een bericht op de website weten dat de man zelf 112 zou hebben gebeld na zijn val.

Ook een ambulance werd gealarmeerd. De man werd voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij meerdere gecompliceerde beenbreuken had opgelopen door zijn val.

De 35-jarige man is aangehouden voor vernieling. Niet alleen omdat hij op de politiewagen was geklommen, maar ook omdat hij een van de ruitenwissers had afgebroken. De man is voorlopig wel in vrijheid gesteld, maar zal op een later moment alsnog naar het bureau moeten komen om te verklaren wat hij nou eigenlijk van plan was.