Pets Place opent donderdag bij Stada Stores in Breda-West een tweede vestiging. De dierenspeciaalzaak ziet hun omzet de laatste maanden flink stijgen.

Zo verwacht de keten dit jaar een omzet te halen van 250 miljoen. Vorig jaar was dat 180 miljoen. Redenen voor de groei zijn volgens de keten "de run op puppy's vanwege eenzaamheid tijdens de lockdown en de humanisering van huisdieren. Mensen geven steeds meer uit aan hun huisdier", zo staat in een persbericht.

De nieuwe winkel is de tweede vestiging in Breda en de zevende in de regio. "We merken dat mensen niet alleen kritischer worden op wat ze zelf binnenkrijgen, maar ook op het voer voor hun huisdier", aldus bedrijfsleider Lisa.

Pets Place heeft al een winkel aan de Doelen in Princenhage. De nieuwe zaak bevindt zich op de plek van de vroegere dierenshop André van Stijn. "Hun hart lag bij vissen. Ook in de nieuwe winkel zal hier aandacht voor blijven."

Ard Malenstein, CEO van IJsvogel Retail waar Pets Place onder valt: "De komende vier jaar willen we flink gaan uitbreiden door bestaande winkels te vergroten en nieuwe winkels te openen." Het totale aantal vestigingen in Nederland wordt uitgebreid van 175 naar 230.