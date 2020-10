Een verdachte is woensdagmiddag ingereden op een politieauto in Breda. De politie wilde een verdachte aanhouden, omdat er was gesignaleerd dat hij rondreed in een gestolen auto. De verdachte dacht anders over zijn aanhouding en gaf juist gas toen de politieauto de weg blokkeerde.

De verdachte bleek een bekende van de politie. Surveillerende agenten in burger zagen hem omstreeks 12.00 uur in een auto stappen en wegrijden. Ze besloten de auto te volgen en kwamen erachter dat de auto als gestolen was opgegeven.

In de Edisonstraat besloten ze de verdachte aan te houden en blokkeerden ze met hun auto de weg. In plaats van te stoppen, drukte de verdachte het gaspedaal in en reed in op de politieauto. Hierna probeerde de man de auto nog in zijn achteruit te zetten om weg te komen, maar hij was inmiddels omsingeld door meerdere agenten. Hij gaf op en kwam met zijn handen omhoog uit de auto gestapt.

Door de klap van de auto gingen de airbags van de politieauto af, waardoor een van de agenten licht letsel heeft opgelopen.