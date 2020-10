De coronacrisis trekt ook diepe sporen door de West-Brabantse arbeidsmarkt. Het totale aantal ww-uitkeringen steeg sinds maart naar 11.300. Het UWV voorziet een verdere stijging van het aantal werklozen, blijkt uit de cijfers die deze donderdag openbaar worden gemaakt door het bedrijf.

Waar in West-Brabant door economische groei het aantal banen de laatste jaren steeds een beetje steeg naar een totaal van bijna driehonderdduizend, wordt die winst door het coronatijdperk in korte tijd teniet gedaan.

Veel banen verdwenen in de horeca, uitzendbranche, zakelijke diensten, autohandel en de non-food-detailhandel.

"Het grote probleem voor deze regio is en blijft de mismatch: er zijn vacatures, maar niet voor de mensen die nu werk moeten zoeken", weet arbeidsmarktdeskundige Nicole van der Goorbergh van het regionale UWV. Zij voorspelt dat jongeren met weinig opleiding en werklozen boven de 50 jaar het moeilijk krijgen.

"De banen zijn nog te vinden in zorg, onderwijs, openbaar bestuur en de techniek. De detailhandel food groeit zelfs nog, supermarkten doen het goed. Maar de WW-uitkeringen tref je vooral in andere branches. Een grote krimp zoals in de horeca, vang je voorlopig niet op. Daar is het vooruitzicht slecht."

Minder vacatures in transport en logistiek

Sectoren die voor het coronatijdperk nog volop naar nieuw personeel zochten, doen dat nu veel minder. Van der Goorbergh wijst op een voor West-Brabant traditioneel belangrijke werkgever als transport en logistiek.

"Online-verkoop doet het goed, dus ook pakketbezorging. Maar veel bedrijven hoeven minder beleverd te worden. Het aantal WW-uitkeringen voor heftruckchauffeurs en logistiek medewerkers nam in een jaar tijd vooral door coronagevolgen toe met 47 procent tot in augustus ruim 1.300. Terwijl het aantal vacatures daar halveerde."

Het sleutelwoord is scholing, zegt het UWV. "Scholing voor een beroep in de zorg of de techniek biedt de beste kansen op werk. Terwijl administratieve beroepen niet of nauwelijks kansrijk zijn."