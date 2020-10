TUX mobility heeft de Breda Startup Award gewonnen. Het kersverse bedrijf ontwikkelt duurzame voertuigen voor landen waar de behoefte aan schone mobiliteit groot is. Zo zien de Bredanaars bijvoorbeeld kansen in India voor tuk tuks die op zonnecellen rijden.

"Het is super om deze prijs in je eigen stad te winnen. Het is een extra bevestiging dat we op de goede weg zitten", zei Fleur van Oorschot, een van de oprichters van TUX mobility, bij de uitreiking van de prijs waar vijf lokale bedrijven om hebben gestreden.

Doorslaggevende reden

Voor de jury is het toepassen van technologie op wereldschaal de doorslaggevende reden geweest om de hoofdprijs aan TUX mobility te geven. De andere finalisten waren de Nationale Keukenzetter, Scentronix, Breda Maakt Mij Blij en Secrevo.

Jurylid en wethouder Boaz Adank (Economie, VVD) complimenteerde de deelnemers: "Er wordt veel van jullie gevraagd in flexibiliteit, geduld en zeker ook creativiteit. Jullie tonen als ondernemers enorme veerkracht en daar heb ik enorm veel respect voor. De Bredase start-ups tonen lef en vertrouwen in de toekomst. Dat biedt hoop op betere tijden."