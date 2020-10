Twee auto's zijn dinsdagmiddag op de kruising van de Ettensebaan met de Tuinzigtlaan in Breda op elkaar gebotst. Een van de bestuurders is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Ook de andere automobilist werd nagekeken in de ambulance. De goudkleurige auto is terechtgekomen in de middenberm en heeft een verkeerslicht omver gereden.

De kruising werd enige tijd afgesloten en de politie voert nader onderzoek uit.