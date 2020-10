Een 34-jarige Bredanaar zou drie jaar lang een vrouw hebben lastiggevallen met angstaanjagende en provocerende (mail-)berichten. Ook haar vriendin, een collega, de gemeente, haar werkgever, de politie en de woningbouwstichting werden benaderd om met haar in contact te komen of om het slachtoffer zwart te maken, aldus justitie.

Tegen de verdachte loopt ook een andere zaak. Vorige week is hij in Rotterdam tot zes maanden veroordeeld wegens wapenbezit. Ook hangen hem nog vier maanden celstraf voorwaardelijk boven het hoofd na een veroordeling door het hof in Den Bosch, begin vorig jaar. Dat was voor afpersing, bedreiging en drugsbezit.

De stalking zou hebben plaatsgehad tussen eind 2017 en medio 2020. Tijdens een eerste voorbereidende zitting van de rechtbank in Breda was de verdachte alleen hoorbaar vanuit zijn cel via de telefoon. Het slachtoffer uit Breda en haar man waren wel persoonlijk aanwezig.

Het Openbaar Ministerie wil de man laten onderzoeken door zowel een psychiater als een psycholoog. De officier van justitie kondigde ook een reclasseringsrapport aan waarin zal staan in hoeverre tbs met maatregelen aan de orde zou kunnen zijn.

De verdachte zegt dat hij zich slachtoffer voelt en dat hij zelf door de vrouw werd belaagd. Hij zou aangiftes willen doen tegen haar en de reclassering. De officier ziet daarin een bevestiging van zijn 'waanbeelden'.

"Hij meent dat hij wordt benaderd door het slachtoffer, in plaats van andersom. Dat maakt wat mij betreft het recidivegevaar ook levensgroot."

De rechtbank wees vervolgens het verzoek van de advocaat af om de man voorlopig vrij te laten. De volgende zitting is op 21 januari.