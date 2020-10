Bavelse basisscholen De Toermalijn en De Spindel en schoolbestuur Markant Onderwijs en Kinderopvangorganisatie Kober, willen sportzalen dichterbij school. Dat schrijven zij in een brief aan de Bredase politiek.

De scholen willen dat de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) met sportzalen op het huidige terrein van De Spindel aan de Pastoor Doensstraat wordt gebouwd.

Dat scheelt honderden kinderen meerdere wandelingen en een gevaarlijke oversteek door het dorp per week om te kunnen gymmen of voor buitenschoolse activiteiten.

Het is een reactie op het bericht van de gemeente over het renoveren van sporthal De Huif tot mfa. De twee basisscholen en de kinderopvangorganisatie Kober trekken volgend schooljaar samen in het Talentencentrum, dat momenteel verrijst aan de Kapittelhof. De renovatie van sporthal De Huif tot mfa kost 3,5 miljoen en nieuwbouw zou 5 miljoen kosten.

In de brief staat ook dat beide scholen in het schooljaar 2021-2022 nog een deel van het huidige pand van De Spindel nodig zullen hebben om alle leerlingen onder te brengen. Het leerlingenaantal daalt in het dorp. De scholen zijn bereid mee te denken over oplossingen, zodat de mfa toch op die locatie kan komen. De bouw zou bijvoorbeeld in fases uitgevoerd kunnen worden.

Het plan wordt op 12 november besproken.