Ledontwikkelaar en NAC-sponsor Oreon gaat samen met de Hogere Agrarische School (HAS) en NAC's grasmeesters Hubra Fieldmanagement wetenschappelijk onderzoek doen met stadiongras in het Rat Verlegh Stadion.

Het doel van het onderzoek is om te zien of de grasmat in het NAC-stadion baat heeft bij het innovatieve ledlicht. Oreon richt zich normaliter vooral op de glastuinbouw.

Vorig jaar verrichtte Oreon ook onderzoek bij NAC, wat een opvallend resultaat opleverde. "De wortels van gras moeten zo'n 5 centimeter lang zijn, nu was dat 9 centimeter en dus flink sterker", legt onderzoeker en agronoom Wouter Staats uit. Bovendien leek het gras sneller te herstellen na wedstrijden. Het bedrijf wil dit wetenschappelijk vastleggen.

Oreon heeft een hoekje van 8 vierkante meter gekregen waar het minste zonlicht komt; ter hoogte van de rand van het strafschopgebied bij de eretribune en vak G. Hier staat de belichtingskar met een drieledige proefopstelling, inclusief de huidige hps-lamp die van zichzelf hitte uitstraalt, naar het gras toe.