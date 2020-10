De politie roept Bredanaars op om overlast van harde vuurwerkknallen vaker te melden. Afgelopen week kwamen er tien meldingen binnen, maar de politie vermoedt dat de meldingen de situatie niet goed weergeven.

"We merken dat de overlast toeneemt maar we krijgen relatief weinig meldingen. We roepen mensen daarom op om overlast te melden via onze tiplijnen", vertelt woordvoerder Dik Advocaat. De politie heeft via sociale media dan ook een bericht verspreid.

Afgelopen maandagavond waren er meerdere harde knallen te horen in Breda. Buurtbewoners vroegen zich af waar die vandaan kwamen, maar hebben de knallen niet gemeld bij de politie. Zij denken namelijk dat er niets met de melding wordt gedaan.

"We zijn afhankelijk van de meldingsbereidheid van mensen", aldus Advocaat. "Het is voor ons onmogelijk om zonder enige input achter de overlast veroorzakende jongeren aan te gaan. Als we veel meldingen op dezelfde locatie krijgen, een zogeheten hotspot, dan kunnen we daar eenheden naar toe sturen."

Volgens Piet Maanders van stichting Wijkraad Stadshart/Valkenberg kampt Breda al langer met vuurwerkoverlast in de maanden richting Oud en Nieuw. "Dit jaar is het niet anders dan andere jaren maar wij vinden het toch onnodige overlast. We weten hoe moeilijk het is voor politie om er wat aan te doen en we spreken er regelmatig over met de gemeente", aldus Maanders.