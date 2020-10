De 33-jarige Pool die op 23 april een landgenoot zou hebben gestoken bij het Esso-tankstation aan de Teteringsedijk in Breda, moet als het aan justitie ligt 105 dagen de cel in. Volgens de officier van justitie was er sprake van een poging tot zware mishandeling.

De man haalde naar eigen zeggen uit met een sleutel uit z'n sleutelbos. Hij had een nogal onsamenhangend verhaal, vrijdag bij de rechtbank in Breda.

Hij en zijn maten leven dakloos in Breda en zijn vaak onder invloed van alcohol en drugs. Enkele van zijn maten zouden spullen hebben gestolen van de verdachte.

Elleboog

Daarover was ruzie. Dat geschil verplaatste zich op een zeker moment naar de buurt van het tankstation. Daar zou de verdachte uiteindelijk met een sleutel hebben gestoken in de rug en elleboog van het slachtoffer.

De verdachte ontkent echter dat hij die verwondingen toebracht. De wonden zijn ook niet medisch onderzocht, wat voor de advocaat van de verdachte reden gaf om inderdaad te twijfelen.

"Misschien was het een oude wond die in een schermutseling weer is open gegaan." Op de sleutel zaten ook geen bloedsporen.

Geen zelfverdediging

De verdachte zelf noemde het zelfverdediging, omdat zijn belager hem met een ketting zou hebben bedreigd. Volgens de officier was er van zelfverdediging geen sprake, omdat hij gewoon had kunnen wegfietsen.

Het letsel van het slachtoffer viel mee, aldus de officier. Mede daarom eiste ze ook geen extra straf meer voor de man. Die 105 dagen zat hij al uit in voorarrest.

De rechtbank doet uitspraak op 6 november.