In Breda is zondagmiddag een vrouw op een fiets aangereden. Dat gebeurde op de fietsovergang van het Koldenhofpad en het IABC. Ze is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is nog onduidelijk hoe het mis kon gaan en wie er voorrang had. De politie onderzoekt het een en ander. De betrokken automobilist kwam met de schrik vrij.