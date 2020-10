De Jumbo-supermarkt aan het Dr. Strucykenplein in Breda is beklad. Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een leus geschreven op de glazen stalling voor winkelkarretjes. Corona is nep, menen zij.

Wie verantwoordelijk is voor de vernieling is niet duidelijk. De precieze tekst die zij achterlieten voor supermarktklanten, luidt: Corona = nep PCR ook.

Opvallend: een dag eerder was de corona-teststraat in Breda al doelwit van coronaontkenners. "COVID is hoax" en "Corona is nep", werd daar op borden geschreven. Ook werden medewerkers uitgescholden en geïntimideerd.