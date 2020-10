Een negentienjarige Bredanaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden, omdat hij zeer ongewoon gedrag vertoonde. De man zou een willekeurig iemand neer willen steken.

De politie werd rond 1.30 uur gewaarschuwd. In de omgeving van de Ginnekenweg in Breda zou een verwarde man tegenover bekenden hebben geroepen dat hij een willekeurig iemand "kapot zou willen steken". Ook zou hij zichzelf wat aan willen doen. Toen de politie op onderzoek uitging, had de man inmiddels een huis van een vriend betreden.

Daar belden de agenten aan, waarna een "rustig gesprek" volgde, weet de politie. Toch sloeg de sfeer om, waarbij de agenten beledigd werden. De Bredanaar riep tegen hen dat ze een kogel door hun kopen zouden krijgen, waarna hij de deur achter zich dichttrok.

De politie besloot de woning eveneens te betreden en de verdachte aan te houden. Tijdens de reis naar het politiebureau gedroeg de verdachte zich agressief. Hij schold meerdere keren en bespuugde de grond.