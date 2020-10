Op de kruising van de Westerparklaan met het Heilaarpark in Breda zijn vrijdagavond twee meisjes op de fiets in botsing gekomen met een auto. Ze raakten hierbij zwaargewond, zo meldt de politie. Volgens een woordvoerder is de situatie bij één van hen zorgelijk.

Het gaat om meisjes van veertien en vijftien jaar oud.

Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn per ambulances naar de ziekenhuizen in Rotterdam en Breda gebracht.

De auto heeft veel schade aan de voorruit. De bestuurder van deze auto, een 31-jarige Bredanaar, is niet aangehouden. De politie verricht onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Eventuele getuigen worden gevraagd zich te melden.

De weg werd tijdelijk afgezet vanwege het incident. Op de locatie gebeuren er vaker ongelukken.