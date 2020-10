Een Bredanaar (26) en een Rotterdammer (33) blijven twee weken langer vastzitten in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Ridderkerk van afgelopen zaterdag. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Bij de schietpartij kwam de dertigjarige Aziz uit Oud-Beijerland om het leven. Een 32-jarige man raakte zwaargewond.

De 26-jarige man uit Breda, die enkele dagen na de schietpartij werd aangehouden, wordt verdacht van moord dan wel doodslag op de omgekomen man. Ook wordt hij verdacht van een poging moord dan wel doodslag op de zwaargewonde man.

Een schutter nam op klaarlichte dag de auto onder vuur waar de Oud-Beijerlander en de 32-jarige man in zaten. Nog geen uur na de schietpartij hield de politie twee mensen aan in Ridderkerk: een 33-jarige man en een 32-jarige vrouw uit Rotterdam. Enkele dagen later werd een derde verdachte aangehouden, de man uit Breda.

Een mislukte drugsdeal was mogelijk de aanleiding van de schietpartij. Daarom worden de mannen uit Rotterdam en Breda verdacht van handel in verdovende middelen. De vrouw werd later vrijgelaten, maar is nog wel verdachte.