De 32-jarige dakloze die op Koningsdag dit jaar in Valkenbergpark in Breda een bekende heeft aangevallen met een glasscherf, had psychische problemen. Daarom wil justitie hem langdurig laten behandelen in een forensisch-psychiatrische kliniek voor maximaal drie jaar.

Snelle behandeling staat, wat de officier van justitie betreft, voorop. Voor hemzelf, maar ook vanwege het risico van herhaling.

Ze beschuldigt de man van bedreiging en mishandeling en eist honderdtachtig dagen cel, waarvan honderdtwintig dagen voorwaardelijk. Daarmee blijft alleen de tijd over die hij al heeft vastgezeten.

De man stond in het krijt bij het slachtoffer. Vanwege die schuld kwam hij naar het Valkenbergpark. Onder druk, verklaart hij tijdens de rechtszaak in Breda. 'Ik had geen geld. Maar ik moest komen, anders zouden er represailles volgen.'

Op camerabeelden is te zien dat het slachtoffer met zijn vriendin op het gras zit. De verdachte loopt naar hen toe. Ze praten. Het lijkt alsof de verdachte uithaalt met zijn rechterhand.

Het slachtoffer staat op en er volgt een handgemeen. De verdachte gaat tegen de vlakte en wordt geschopt. Omstanders komen tussenbeide. Volgens de aangever had de verdachte een stuk van een spiegel in zijn hand en liep hij daardoor een schram op aan zijn schouder. De politie vindt in de broekzak van de verdachte een bebloede glasscherf. Van wie het bloed is, is nooit onderzocht.

'Niet gepast en onnodig', noemt de advocaat de strafeis. Hij stelt dat op de slechte beelden absoluut niet is te zien dat zijn cliënt ‘wat dan ook’ in zijn hand heeft. En de feiten in het proces-verbaal zouden ook deels suggestief zijn.

De verdachte heeft geruime tijd een ‘normaal’ leven geleid. Hij studeerde en had zelfs een baan op de Zuidas in Amsterdam. Maar op een enig moment liep hij uit de rails. De man kreeg psychiatrische problemen, raakte dakloos en bouwde een strafblad op.

Zijn raadsman heeft de indruk dat justitie zijn cliënt nu voor langere tijd wil ‘opbergen’. Hij bepleit ook behandeling, maar dan wel buiten het forensische traject om. De verdachte zit nu al in een kliniek in Amsterdam op basis van een zorgmachtiging.

En dat lijkt best goed te gaan. De officier in repliek: 'Deze man heeft zorg nodig. Helemaal mee eens. Maar dan wel in een instelling met een hoog beveiligingsniveau. Want ik zie ook een gevaarlijk iemand.'

De rechter doet uitspraak op 6 november.