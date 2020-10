De herdenking van de bevrijding van Breda wordt dit jaar vanwege het coronavirus zonder publiek gevierd op zondag 25 oktober. Er worden wel kransen gelegd. De toespraak van burgemeester Paul Depla is online te volgen.

Door het coronavirus kunnen de gebruikelijke herdenkingsplechtigheden in Breda dit jaar niet doorgaan. Omdat Breda toch stil wil staan bij het 76e bevrijdingsjaar is er zondag een aangepast programma opgezet waarvan een deel op de website van de gemeente Breda is te volgen.

Kransen op erebegraafplaats en ereveld

Het gemeentebestuur, de diverse organiserende comité's en overige belangstellenden leggen kransen op de erebegraafplaats aan de Vogelenzanglaan en op het Pools militair ereveld aan de Ettensebaan.

Tevens wordt er namens het gemeentebestuur een bloemstuk gelegd bij het graf van Generaal Stanislaw Maczek op het Pools militair ereveld aan de Ettensebaan. Dit gebeurt zonder aanwezigheid van publiek en in lijn met de richtlijnen van de RIVM. Burgemeester Paul Depla houdt wel, zoals gebruikelijk, een speech. Deze zal op zondag 25 oktober na 13.00 uur op de website van de gemeente Breda te vinden zijn.

Bevrijd door Polen en Canadezen

Breda werd op 29 oktober 1944 bevrijd door de Eerste Poolse pantserdivisie onder leiding van Generaal Stanisław Maczek en door twee Canadese brigades die delen van het Ginneken bevrijd hebben. Vorig jaar werd het 75e herdenkingsjaar gevierd in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en President Duda.

Het coronavirus heeft een streep getrokken door de gebruikelijke herdenkingsplechtigheden op de erebegraafplaats aan de Vogelenzanglaan en op het Pools militair ereveld aan de Ettensebaan. Deze herdenkingsplechtigheden vinden gewoonlijk op een zondag plaats die dicht bij de datum van 29 oktober staat. Dit jaar is dat zondag 25 oktober.