Restaurant China Garden aan de Heksenwaag in Breda sluit definitief de deuren. "Dat het na een kwart eeuw zo moet eindigen, is vervelend", aldus curator Fred Froger.

Het Chinees-Kantonese restaurant zit al sinds de start in winkelcentrum Heksenwiel. Het faillissement werd deze week uitgesproken nadat de zaak voor de tweede keer dit jaar dicht moest vanwege de horeca-lockdown. Zo'n tien medewerkers staan op straat, vooral oproepkrachten. Het faillissement is door de eigenaren zelf aangevraagd.

Froger: "Begin dit jaar had men al besloten de huur op te zeggen per 2021 en dit jaar te gebruiken om te zoeken naar opvolging. Maar de lockdowns zorgden ervoor dat de situatie niet meer houdbaar was. De schuldenlast was nog vrij beperkt, maar met het vooruitzicht dat de nabije toekomst qua inkomsten onzeker is, is besloten de zaak zelf te beëindigen."

De curator zegt dat onder de huidige omstandigheden een doorstart niet reëel is.

Froger vermoedt dat het hier niet bij blijft. "Het aantal faillissementen in de horeca is tot nu toe beperkt geweest, vooral met dank aan de overheidssteun voor zaken die in het kader van de coronamaatregelen dicht moesten. Maar mijn verwachting is dat het nu hard kan gaan nu we weer in lockdown zitten."