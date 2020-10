Als het aan Stichting Kielegat, gemeente en de lokale horeca ligt, gaat carnaval 2021 in Breda door. "Maar alleen binnen de op dat moment geldende regels en mogelijkheden", zeggen de betrokken partijen nadrukkelijk in een verklaring.

De onlangs door de overheid gepresenteerde routekaart, met daarop de coronamaatregelen die per risiconiveau genomen worden, geldt daarbij als uitgangspunt.

Dat het geen 'gewoon' carnavalsfeest wordt, is nu al wel duidelijk. De organisatie wil tot een alternatief programma komen, "waarbij de gezondheid altijd voorop staat". Ze rekent daarbij op de creativiteit van de vrijwilligers, zodat de stad straks toch een carnavaleske sfeer kan proeven.

Elfde van de elfde

Meest concreet zijn de plannen voor de elfde van de elfde en de bekendmaking van de nieuwe prins. Deze festiviteit zal online plaatsvinden en uitgezonden worden in samenwerking met BredaNu.

Straatcarnaval

De afgelopen jaren heeft Stichting Kielegat veel geïnvesteerd in straatcarnaval. Dit lokte ook veel mensen van buiten de stad. Met de registratieplicht, die geldt voor alle risiconiveaus, hoeft de Bredase carnavalsvierder februari 2021 niet bang te zijn voor een grote toestroom van mensenmassa's, staat in de verklaring.

Geen grote optocht

"Met een geldende registratieplicht worden buitenactiviteiten als de grote optocht en hossen op de Markt, waar veel mensen van buitenaf op af kwamen, niet mogelijk. Zoals het er nu voor staat, kunnen we de gezondheid van alle carnavalsvierders dan niet garanderen. We kijken daarom naar andere activiteiten. Mochten de ontwikkelingen veranderen, dan zijn wij altijd in staat snel te schakelen naar wat mogelijk is", aldus Luciën Verhoef, voorzitter van Stichting Kielegat.

Horeca

De komende tijd moeten deze alternatieve, beheersbare activiteiten meer vorm gaan krijgen. Blijft de horeca nog gesloten, dan ziet de stichting ook met carnaval vooral online mogelijkheden en wil het samenwerken met de lokale omroepen BredaNu en BaronieTV.