De politie heeft woensdagavond na een achtervolging een bestuurder aangehouden wiens rijbewijs al in 2001 ongeldig was verklaard. De man viel op nadat hij veel te hard over de Graaf Engelbertlaan in Breda reed.

De maximumsnelheid is daar 50 kilometer per uur, maar de bestuurder reed 120 kilometer per uur. Nadat hij een volgteken negeerde, gingen agenten in de achtervolging. Uiteindelijk zagen ze dat de man zich op de Kraanstraat klem reed. Zo kon de politie de verdachte inrekenen.

Uiteindelijk bleek dat zijn rijbewijs al bijna twintig jaar geleden ongeldig was verklaard. Ook was hij onder invloed van drank en drugs. De man zit voorlopig vast.