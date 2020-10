Met de komst van 100 nieuwe elektrische deelscooters komt het aantal in Breda op 300. Check plaatst vrijdag haar witte scooters, het is de bedoeling dat er later nog eens 100 volgen. Er waren al 200 groene exemplaren van Go.

Volgens wethouder Daan Quaars zijn de milieuvriendelijke deelscooters een succes in Breda. "Sinds juni zijn er bijna 100.000 ritten gemaakt, met een gemiddelde ritlengte van 3,5 km. Zo'n 14.000 mensen hebben er al gebruik van gemaakt, dat is bijna 1 op de 10 inwoners. Het gebruik is in Breda ook hoger dan in andere steden."

Corona

Breda startte in juni met deze nieuwe manier van vervoer delen. Het succes zou onder meer door corona kunnen komen, denkt de gemeente. Door individueel te reizen, worden namelijk mensenmassa's vermeden.

Bredanaar Paul van Merriënboer, medeoprichter van Check, bevestigt dit. "Gecombineerd met het feit dat sommige scooters tot wel 30 mensen per dag vervoeren is het niet alleen heel veilig maar ook zeer efficiënt."

Foutparkeren

Gebruik van de deelscooters (via een app) kost 25 cent per minuut, met een starttarief van 50 cent. De problemen rond foutgeparkeerde scooters hoopt Check op te lossen met een grootschalige campagne, die gebruikers bewust moet maken van het belang van goed parkeren.