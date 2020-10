Een automobilist is donderdagmiddag aangehouden nadat hij veel te hard reed over de A16 bij Breda. De man was onder andere aan het bumperkleven en bleek onder invloed te zijn van drugs.

De politie zag hoe de man hen passeerde met een snelheid van 147 kilometer per uur. De agenten volgden de automobilist en zagen dat hij continue aan het bumperkleven was. Eenmaal tot stoppen gebracht, bleek dat de man onder invloed van drugs was.

De bestuurder is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Daar werd bloed van de man afgenomen. Op het bureau bleek dat de man eind september ook al bekeurd was voor een snelheidsoverschrijding van tegen de 50 kilometer per uur. De politie heeft een melding van de man zijn rijgedrag gemaakt bij het CBR.