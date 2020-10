De rechtszaak tegen de 43-jarige Raymonth E. die ervan verdacht wordt een buschauffeuse in Dongen te hebben mishandeld is uitgesteld. De mishandeling vond plaats nadat de buschauffeur de verdachte erop wees dat hij geen mondkapje droeg.

E. stond, dankzij het toepassen van snelrecht, donderdagmiddag al voor de politierechter in Breda. Daar ontkende de man dat hij op de bewuste vrijdag 9 oktober in de bus zat waar de klappen werden uitgedeeld. "Ik was bij mijn vriendin, niet in die bus." De officier van justitie wees tijdens de rechtszitting op camerabeelden die gemaakt zijn van de bewuste busrit en de mishandeling.

Het verzoek van de advocaat van E. om de vriendin bij wie de verdachte zou zijn geweest te horen, is toegestaan.

Volgens de officier wordt E. van nog meer zaken verdacht, waaronder diefstal, die samen ernstig genoeg wegen om een zware straf te eisen.

E. zit op dit moment in voorlopige hechtenis in Middelburg. Hij blijft vastzitten tot de zaak opnieuw voorkomt. Dat zal volgens de rechter tussen de één en drie maanden duren.