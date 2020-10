Een twintigjarige man uit Teteringen is dinsdag op heterdaad betrapt tijdens het sluiten van een drugsdeal op een parkeerplaats aan de Roeselarestraat in Breda. De man is aangehouden op verdenking van drugs dealen.

De verdachte kon volgens de politie worden aangehouden dankzij een anonieme tip. Agenten observeerden de deal en zetten de man daarna met zijn auto aan de kant.

Bij controle bleek dat er een verborgen ruimte in het voertuig zat. Daarin zaten verschillende zakjes coke. Bij doorzoeking van de woning van de man is niets aangetroffen.

De man zit vast, zijn auto is in beslag genomen.