De vondst van bijna 800.000 euro contant geld en een kleine 10 kilogram cocaïne op het Vekenoord in Breda was mogelijk door de kraak van de versleutelde communicatiedienst EncroChat. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Breda, waar de verdachten bijeenkwamen voor een tussentijdse zitting.

EncroChat is een versleutelde communicatiedienst. Criminelen gebruikten de dienst in de veronderstelling dat daarmee al hun communicatie geheim zou blijven.

Dit jaar kraakten Franse en Nederlandse rechercheurs de dienst, waardoor ze live konden meekijken en -luisteren naar alle communicatie op het netwerk. Het leverde 20 miljoen berichten op van mensen uit alle regionen van de Nederlandse misdaad.

Hazepad

De politie heeft door kraak van EncroChat gehoord dat een veertigjarige man uit Zaandam als koerier naar Breda reed, met in de auto 797.690 euro. De verdachte was naar een loods aan het Hazepad gereden.

Vervolgens reed een nu 27-jarige Bredanaar in een auto weg. Hij werd aangehouden en in de wagen vond de politie in een verborgen ruimte het geld en de drugs. Daarna werden de twee andere verdachten gepakt bij de loods aan het Hazepad. De politie nam de auto's en zes mobiele telefoons in beslag.

Privé-omstandigheden

De man die met het geld en de cocaïne werd opgepakt was vanwege privé-omstandigheden al vrijgelaten door de rechtbank. De anderen zitten nog wel vast.

In december is nog een tussentijdse zitting over het voorarrest. De bedoeling is de zaak in februari inhoudelijk te behandelen.