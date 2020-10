Burgemeester en wethouders vinden het goed al er een City Campus verrijst op de plaats waar nu nog Amrâth Hotel Brabant is gevestigd. "We willen toch een stad zijn? Dit soort stedelijkheid vinden we passen bij een stad als Breda", aldus wethouder Paul de Beer.

De hoek van Heerbaan en Claudius Prinsenlaan ziet er op dit moment nogal afgeleefd uit. Daarom de eigenaar van het complex, de familie Van Eijl, via een van hun ondernemingen, De Lelie Horecabouw en Exploitatie, het plan opgevat om op die plaats de Breda City Campus te ontwikkelen.

Plan opgevat

Dat betekent dat er niet alleen een nieuw hotel komt en een kantoor voor onder meer het Centraal Bureau Rijvaardigheid, maar ook maximaal zevenhonderd 'short- en longstayvoorzieningen'. Dat is woonruimte voor de korte of lange duur, voor speciale doelgroepen zoals expats, buitenlandse studenten of medici die voor een tijdje aan de slag moeten in het vlakbij gelegen Amphia Ziekenhuis.

De campus bestaat uiteindelijk uit vijf gebouwen. Ze variëren in hoogte van 24 tot 45 meter. "We willen bij de entree van de stad een soort poort maken, die aansluit op de hoge gebouwen aan de andere kant van de weg", zegt Rogier van Keulen van vastgoedadviesbureau VKZ, dat het project begeleidt.

Coronacrisis

Het idee voor de campus is overigens al weer een jaar of vier oud. Bovendien heerst er een coronacrisis die Breda, net als de rest van de wereld, nog nooit gezien heeft. Zit dat de ontwikkelingen niet in de weg? Nee, zegt Van Keulen: "Door de coronacrisis is er juist nog meer vraag naar wat wij bieden. De short- en longstaymarkt trekt alleen maar verder aan. Daarom is de basis van het plan nog steeds hetzelfde."

Als inspraak, bestemmingsplanwijzigingen en andere procedures zijn afgehandeld, dan gaat Hotel Brabant tegen het einde van 2021 definitief tegen de vlakte.