De gemeente Alphen-Chaam en Baarle-Nassau in de regio Breda hebben in overleg met de carnavalsverenigingen besloten om bijeenkomsten rond 11 november en de optochten in 2021 niet door te laten gaan.

De Struivenbakkers uit Alphen, de Bonenpikkers uit Chaam en de Maerkratten uit Galder/Strijbeek zijn samen met burgemeester Joerie Minses van Alphen-Chaam tot de conclusie gekomen dat het niet verantwoord is om evenementen te organiseren waarbij veel mensen op de been zijn.

"Het gaat tevens om door de verenigingen zelf georganiseerde activiteiten, zoals de sauwel- en semmelavonden plus de sleuteloverdracht. Bij de afweging om de carnavalsoptochten af te blazen is meegenomen dat aan de optochten maanden van voorbereiding in groepen vooraf gaan. Ook die samenkomsten willen we in deze tijd van explosief oplopende besmettingen niet stimuleren", aldus een verklaring van de gemeente Alphen-Chaam.

Voor burgemeester Minses was het geen gemakkelijke beslissing. "Als oud-prins en carnavalsvierder in hart en nieren begrijp ik als geen ander dat dit besluit veel mensen pijn zal doen. Zeker omdat carnaval in onze gemeenschappen altijd heel actief wordt gevierd."

De beslissing is genomen na overleg met buurgemeente Baarle-Nassau. De carnavalsverenigingen Grenszuukers (Baarle-Nassau) en Haaikneuters (Ulicoten) zijn met de burgemeesters van Baarle-Nassau en -Hertog tot dezelfde conclusie gekomen.

"Het blijft bijzonder zuur dat dit mooie feest in onze gemeenschap in 2021 niet door kan gaan. Onze carnavalsverenigingen realiseren zich echter als geen ander dat gezondheid nu eenmaal boven de dagen van leut en vertier gaat en gaan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg", aldus burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau.