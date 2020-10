Het is zondag te druk in de bossen rond Breda, met name in het Mastbos. De zogeheten druktemeter op visitbrabant.com geeft code rood af. Dat houdt in dat de provincie Brabant mensen dringend adviseert om ergens anders heen te gaan voor hun zondagse wandeling.

Volgens boswachter Floris Hoefakker staan de parkeerplaatsen en bermen al sinds 10.00 uur vanochtend vol. "Het is een continu komen en gaan van mensen. Met name bij de parkeerplaatsen en de geijkte plaatsen waar mensen gewend zijn te wandelen. Vooral in het Mastbos, maar ook het Liesbos loopt vol."

Er worden op dit moment geen wandelaars weggestuurd, zegt Hoefakker. "Als boswachter is het heel lastig om zo'n stroom mensen tegen te gaan. We proberen het zoveel mogelijk in goede banen te leiden, door mensen op de regels te wijzen. Verder schakelen we continu met de druktemeter en de gemeente Breda. Die kan uiteindelijk besluiten om bijvoorbeeld parkeerplaatsen af te sluiten."

Irritaties

Ook voor het wandelplezier is het beter om ergens anders heen te gaan, denkt hij. "Als het zo druk is, ontstaan er ook nog wel eens irritaties onderling, waardoor de wandeling ook niet echt ontspannend meer is."

Kortom; wie zondagmiddag nog een frisse neus wil halen, kan het beste een ander plekje zoeken. "En er zijn ook meer dan genoeg alternatieven voor. Tijdens de eerste golf hebben we een campagne opgezet om die onbekende gebieden meer onder de aandacht te brengen."

Onontdekte parels

Welke 'onontdekte parels' hij dan aanraadt? "Bijvoorbeeld de poldergebieden ten noorden van Breda of rond Etten-Leur. Daar is het rustig, heb je het overzicht en kun je je auto ook nog goed kwijt. Ook in de uitgestrekte Chaamse bossen is het een stuk rustiger", zegt Hoefakker.

Moeilijk is het ook niet om zelf een goed plekje uit te zoeken. "Ik zou sowieso iedereen aanraden om er gewoon even tien minuutjes voor te gaan zitten; op de websites van Natuurmonumenten en Brabants Landschap vind je in no-time de mooiste plekken. Desnoods kijk je even op Google Maps. Maar ga gewoon iets verder de stad uit. En check ook altijd van tevoren de druktemeter, want het kan overal druk worden."