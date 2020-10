Vaste prik voor velen in de donkere dagen voor Kerst: een bezoekje aan de open dag van de Bredase kaarsenfabriek. Al sinds jaar en dag een terugkerende traditie. Tot een brand vorig jaar februari roet in het eten gooide.

Sindsdien is hard gewerkt en met gepaste trots zou eigenaar Mike Beekers dit jaar de hernieuwde fabriekshal willen tonen. Maar helaas kan de open dag niet doorgaan.

"We krijgen het niet voor elkaar om met alle coronavoorschriften de fabriek voor een groot publiek open te stellen", zegt Beekers. Wél is er aankomende donderdag een fabrieksverkoop. De eerste sinds lange tijd.

Hard gewerkt

"Veel mensen vinden het leuk om hun kaarsen rechtstreeks bij ons te kopen", aldus Beekers. "Dát kan dit jaar wel, maar dus zonder de mogelijkheid om te kijken bij de machines. Het is even niet anders. We zijn al heel blij dat we weer kunnen draaien. Daar hebben we met z'n allen een jaar lang hard aan gewerkt."

Of er volgend jaar wel weer een open dag zal zijn, dat durft de kaarsenmaker nog niet te zeggen. "We hopen natuurlijk van wel. En eigenlijk gaan we er ook wel een beetje van uit."

De fabrieksverkoop is donderdag tussen 8.00 en 17.00 u aan de Franse Akker 19 in Breda.