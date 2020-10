Een automobilist is zaterdagochtend met zijn auto tegen een lantaarnpaal gebotst op de Backer en Ruebweg in Breda. De auto raakte van de weg, schoot richting de middenberm en kwam hier tot stilstand tegen een lantaarnpaal. De bestuurder is niet gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 5.40 uur. Een ambulance kwam ter plaatse om de bestuurder te onderzoeken op eventuele verwondingen, maar hij raakte niet gewond.

Wat de precieze oorzaak is van het eenzijdige ongeluk, is nog onduidelijk. De auto raakte zodanig beschadigd dat deze getakeld moest worden door een berger.