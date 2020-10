Demonstranten hebben vrijdagochtend op de A16 de grensovergang bij Hazeldonk bezet gehouden. De betogers hielden spandoeken vast met daarop leuzen als "Armenia against terrorism" en "Armenia demands justice".

De betoging begon rond 8.30 uur, en duurde tot ongeveer 9.15 uur. De weg was daardoor gesloten, waardoor er file ontstond. Het overige verkeer werd verzocht om te rijden. De politie was aanwezig bij het protest, maar tot zover bekend is de demonstratie vreedzaam verlopen.

Ook in Limburg, op de A76 bij de Belgische grens, stonden betogers. Zij waren volgens de ANWB rond 9.00 uur weer vertrokken.