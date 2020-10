De politie verricht donderdag een verdiepend onderzoek naar de aanrijding die eind september plaatsvond bij een café in Rijsbergen. Bij die aanrijding reed een man in op een groepje nietsvermoedende cafébezoekers.

Verschillende teams van de politieafdeling verkeersongevallenanalyse kwamen donderdagochtend ter plaatse. Volgens een woordvoerder worden er onder andere foto's en beelden geschoten voor een dossier. Ook wordt er mogelijk een reconstructie van de aanrijding gemaakt.

Een 23-jarige Roemeen werd aangehouden als verdachte in de zaak. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zit zeker nog een week vast. Of de verdachte in verhoor iets heeft verklaard en bekent of ontkent, is niet duidelijk.

Heftige beelden

De Roemeense man had volgens getuigen zondagochtend vroeg ruzie gekregen in een feestcafé in Rijsbergen. Korte tijd later zou hij in een auto met opzet zijn ingereden op een groepje cafégangers voor de kroeg. Schokkende beelden daarvan zijn in de media getoond. Twee slachtoffers raakten relatief lichtgewond.