Studenten die in Breda moeilijk een woning kunnen vinden, tijdelijk tegen een speciaal tarief onderbrengen in hotels. Dat idee van raadslid Rick Zagers wordt voorlopig niet onderzocht, omdat "het probleem" niet bestaat, zo antwoordt het college van burgemeester en wethouders op de vragen van de VVD'er.

Zagers ziet dat hotels het zwaar hebben, omdat toeristen wegblijven. Aangezien er meestal een tekort is aan betaalbare studentenwoningen bedacht het raadslid het plan om studenten tijdelijk in hotelkamers te laten wonen. "Zo kunnen hotels hun bezetting opschroeven", zei Zagers in september.

Het college heeft gesproken met de hotelbranche, de woningcoöperaties en de hogescholen en komt tot de conclusie dat zij "het gebrek aan beschikbare woonruimte niet ervaren".

Zagers: "Veel internationale studenten hebben in Breda ieder jaar de grootste moeite om iets betaalbaars te vinden. De vraag is nu vanwege corona inderdaad minder, maar het zou goed zijn als de gemeente de mogelijkheden alvast bekijkt en barrières wegneemt." Het college heeft aangegeven hier naar te kijken als het probleem zich in de toekomst mocht voordoen.