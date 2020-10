Dapp Frietwinkel, de eerste biologische snackbar van Breda, gaat eind oktober dicht. Volgens franchisenemer Gregor Oomens is de toekomst te onzeker.

Oomens had in 2016, bij de opening van de zaak in de Korte Brugstraat, een heel ander scenario in gedachten. Hij verwachtte dat de vraag naar biologische friet en snacks enorm zou toenemen. "Het ging goed. De Bredanaar staat heus wel open voor biofriet. Alleen merkte ik, net als nog veel ondernemers, dat er door corona minder klanten kwamen", aldus Oomens.

De franchisenemer ging nadenken en besefte dat zijn contract in april 2021 afliep. "Als je voor die tijd niet aan de bel trekt, zit je er automatisch weer vijf jaar aan vast. In de huidige tijd vind ik dat een te onzekere basis. Als ik was doorgegaan, dan was ik misschien in de problemen gekomen. Het is dus een goed moment om er een punt achter te zetten."

Dapp Frietwinkel zal worden overgenomen door Vegan Burger. "Dat is een opluchting. Wel met mixed feelings. Ik ben blij dat ik de problemen voor ben, maar van de andere kant heb ik een traantje gelaten. Het was een leuke tijd. Ik heb genoten van de gesprekken met de mensen. Ik heb ook goede contacten met de andere ondernemers."

Dapp Frietwinkel blijft open tot en met 31 oktober.