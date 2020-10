Een fietser is woensdagochtend in botsing gekomen met een bestelbus op het kruispunt van de Academiesingel met de Belcrumweg in Breda. De fietser is na onderzoek ter plaatse door het ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond rond 8.45 uur plaats op de fietsoversteekplaats van het kruispunt. Als gevolg van het ongeluk was de Academiesingel vanaf het kruispunt een tijdje afgesloten. Een verkeersregelaar regelde tijdelijk het verkeer.