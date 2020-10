De gemeente Breda gaat vaker garage- en opslagboxen en loodsen in de stad controlen om crimineel gebruik ervan tegen te gaan. In sommige gevallen kan het gebruik van zo'n plek gepaard gaan met georganiseerde misdaad en terrorisme.

Het zijn niet altijd gewone burgers die boxen en loodsen huren, blijkt uit onderzoek (Black Box, Bureau Bene). Criminelen kunnen in dit soort kleinere huurruimtes betrekkelijk anoniem te werk gaan.

Verhuurders tippen de politie regelmatig over verdachte situaties, maar onbewust en ongewild faciliteren ze vaak ernstige vormen van criminaliteit, schrijft burgemeester Paul Depla in een raadsbrief.

De vierkante meters worden gebruikt voor opslag en productie van drugs, opslag van wapens en munitie, geld en namaakgoederen, zoals kleding. Sommige boxen zijn zelfs ingericht als winkel. Het strippen van dure voertuigen komt ook voor.

Boxen worden tevens als tijdelijke locatie gebruikt door rondtrekkende mobiele bendes uit binnen- en buitenland. "Dat boxen soms door de criminelen zelf beveiligd worden en dat er gewerkt wordt met katvangers wijst er op dat ze het nodige te verbergen hebben."

De controles zijn nu eerst gericht op bonafide verhuurders, als nulmeting, om te kijken in hoeverre de ruimtes 'kwetsbaar' zijn. Bij crimineel gebruik is misschien een rol weggelegd voor de woningcorporatie om de boxen op te kopen.

Jos Hendrickx van Alwel: "We zijn hier zeker bekend mee. Een postorderbedrijf in een souterrain, illegale handel vanuit een garagebox, opslag van drugs." Dat heeft er volgens hem mogelijk ook mee te maken dat bij bijvoorbeeld een drugsvondst in een woning de zaak sneller voor de rechter wordt gebracht.

Campagne van Meld Misdaad Anoniem om bewustzijn te vergroten

In Etten-Leur is recent een actiedag gehouden waarbij 150 garageboxen zijn gecontroleerd. Hierbij zijn een hennepkwekerij, een grote hoeveelheid lachgas en de opslag van gevaarlijke stoffen aangetroffen. De actiedag krijgt prioriteit van het BIT (Baronie Interventie Team). Komend jaar staat er weer een gepland.

Er wordt ook een campagne gestart vanuit Meld Misdaad Anoniem om het bewustzijn van pandeigenaren en makelaars te vergroten. Een mogelijkheid is volgens de burgemeester ook om garages die toch vaak al in een versteende omgeving staan, te laten plaats maken voor meer groen in de wijken.