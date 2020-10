De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op de A16 net voor de Belgische grens een 21-jarige inwoner uit Parijs aangehouden. Hij droeg 346 valse eurobiljetten met zich mee met een totale waarde van 12.800 euro.

Rond 1.45 uur zagen medewerkers van de Landelijke Eenheid een auto met een Frans kenteken naar het zuiden rijden. Dat was op de A16 bij het knooppunt Galder. De snelheid van de auto lag duidelijk boven de toegestane maximumsnelheid die op dat moment gold.

De auto werd ter controle aan de kant gezet bij Hazeldonk-West. Na de controle van de personalia werd met toestemming van de bestuurder ook in de auto gekeken. Daar troffen de agenten onder de stoel een zak met bundels bankbiljetten aan.

Omdat de agenten na controle vermoedden dat het wel eens valse eurobiljetten konden zijn, werd een expert van de Koninklijke Marechaussee ingeschakeld. Die kon even later bevestigen dat alle 20- en 50-eurobiljetten vals waren.

De automobilist is daarop aangehouden voor het vervoeren van vals geld. Dinsdag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Als de verdachte dan in hechtenis blijft, wordt de zaak waarschijnlijk via snelrecht afgehandeld.