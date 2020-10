In navolging van de BAK in Prinsenbeek en 't Aogje in Princenhage hebben ook stichting de Baviaonen in Bavel besloten dit seizoen alle grote carnavalsactiviteiten te schrappen. Daarmee gaat definitief een streep door een van de grotere optochten in de regio, de Tocht der Tochten.

"Na zeer zorgvuldig en uitvoerig overleg hebben we met veel pijn in het hart besloten dit seizoen geen openbare carnavalsevenementen te organiseren. Grootste consequentie daarvan is het niet doorgaan van de Tocht der Tochten. Ook het kindercarnaval, liedjesfestival en de Bonte Avonden kunnen hierdoor helaas geen doorgang vinden", aldus de stichting.

De Baviaonen besluiten het bericht met de hoop op 11 november volgend jaar weer een nieuw seizoen te kunnen aftrappen. Afgelopen seizoen werd de Tocht der Tochten ook al tweemaal van de agenda geveegd. Tijdens carnaval was het slechte weer spelbreker, later gooide de coronacrisis roet in het eten.

Met het besluit carnaval af te gelasten staat Bavel zeker niet alleen. Eerder gelastte Prinsenbeek alle activiteiten al af, evenals Princenhage. In Tilburg en Eindhoven ging eerder op maandag een streep door carnaval.

Andere carnavalsverenigingen in de Baronie hebben nog geen definitief besluit genomen. Breda komt later met nieuws over de doorgang van carnaval in het Kielegat.