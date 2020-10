De nieuwe coronateststraat bij het Amphia Ziekenhuis (Langendijk) in Breda is maandag in gebruik genomen. Met een maximum capaciteit van duizend tests per dag komt deze in de plaats van de locatie bij het NAC-stadion waar sinds begin juni werd getest. Vanaf woensdag wordt ook de sneltest eraan toegevoegd.

De eerste tests zijn maandag al afgenomen in de drie van de vier straten die op dit moment operationeel zijn. Volgens Joost Pot, proceseigenaar teststraten bij de GGD West-Brabant, is opgestart met vierhonderd tests per dag. "Volgende week schalen we op naar zeshonderd per dag en uiteindelijk kunnen het er duizend worden."

Volgens Pot heeft het even geduurd voordat de GGD een geschikt alternatief voor het NAC-stadion had gevonden. De vorige locatie was weliswaar in de zomer geschikt, maar met de herfst en winter op komst is de GGD op zoek gegaan naar een plek die beter bestand is tegen regen en kou.

Pot realiseert zich dat het op de nieuwe locatie 'minder behaaglijk' is dan op de locaties in Roosendaal en Etten-Leur. "Daar bevinden de teststraten zich in een hal. Maar we doen er alles om het ook voor de mensen die hier in Breda moeten werken zo goed mogelijk geregeld te krijgen."

Vorige week keurde het kabinet enkele coronasneltests goed. Met één ervan is in Breda geëxperimenteerd. Vanaf woensdag wordt de praktische toepasbaarheid verder getest. In een ruimte in Amphia, pal naast de nieuwe testlocatie, wordt een laboratorium ingericht waar Microvida de sneltesten analyseert.