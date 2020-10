De dood van Nadir Faassen uit Terheijden was een noodlottig ongeval. Dat laat de politie maandagochtend weten na het bekijken van camerabeelden.

Vorige week werd de auto en kort daarna ook het lichaam van de 25-jarige Faassen door duikers uit het water gehaald bij de Markkade in Den Haag. Vrienden van Faassen vonden remsporen op de Markkade.

Faassen werd sinds 1 oktober vermist, na een cafébezoek met collega's. De politie stelde vorige week een onderzoek in naar zijn doodsoorzaak. Het was toen nog niet duidelijk of het om een ongeluk ging of dat er andere zaken meespeelden.

Het is niet de eerste keer dat er een ernstig ongeval plaatsvindt langs de kade in Breda. In 2011 vond de politie het lichaam van een student in het water. In 2014 werd er een man in kritieke toestand uit het water gehaald en in 2018 reed een auto het water in, waarna de bestuurder overleed.

Na de dood van Nadir Faassen is een petitie gestart voor het plaatsen van een vangrail langs de Markkade in Breda. Op de plek van het ongeval zijn bloemen gelegd door tientallen nabestaanden.