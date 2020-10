De politie heeft een 55-jarige Bredanaar aangehouden op verdenking van heling van een shovel. In een garagebox die de man huurt, aan de Jacob Romanstraat in Breda, werd het werkvoertuig aangetroffen, zo meldt de politie zaterdag.

Een medewerker van een beveiligingsbedrijf zocht vrijdag contact met de Bredase politie. Hij deed onderzoek naar de diefstal van een zogeheten Knikmops, een shovel. Het voertuig zou in de nacht van woensdag op donderdag in Den Hout gestolen zijn.

De beveiliger lichtte de politie in, omdat hij wist dat de gestolen shovel mogelijk in een garagebox in de Jacob Romanstraat zou staan. Hij had donderdagochtend contact opgenomen met de eigenaar van de box, die de garagedeur had geopend, waarna ze de gestolen shovel inderdaad hadden aangetroffen.

Uit nader onderzoek bleek dat de garage-eigenaar de box had verhuurd. De politie nam om die reden contact op met een officier van justitie en kreeg toestemming om de huurder van de box, een 55-jarige Bredanaar, op heterdaad aan te houden op verdenking van heling. De man is in zijn woning, in de wijk Biesdonk, aangehouden. De verdachte heeft een verklaring afgelegd, een dagvaarding gekregen en is daarna weer in vrijheid gesteld.