De politie heeft vrijdag een drugsdealer en een klant van hem in Breda opgepakt. De politie sloeg kort nadat de twee een deal sloten toe, zo meldt de politie zaterdag.

De politie zag de twee, zittend in een auto, bij de Donk een drugsdeal sluiten. Daarna hielden agenten de klant, een 23-jarige man uit Terheijden, aan. Het vermoeden van de agenten werd bevestigd: hij was in het bezit van twee envelopjes (ponypacks) met daarin vermoedelijk cocaïne.

Niet veel later werd de man die de verdovende middelen verkocht, een 29-jarige man uit Breda, eveneens aangehouden. Dat gebeurde op de Tramsingel. De politie trof bij de twintiger meerdere telefoons, ruim 500 euro aan contanten en meerdere ponypacks met daarin vermoedelijk harddrugs aan.

Naar aanleiding van die vondsten, besloot de politie ook zijn woning te doorzoeken. Daar werd geen drugs aangetroffen, maar wel veel dure spullen zoals jassen, zonnebrillen en in totaal 35 paar schoenen. Die zijn allemaal in beslag genomen, omdat ze vermoedelijk zijn betaald met crimineel geld.

De man wordt verdacht van de handel in harddrugs en het witwassen van geld. Ook is de auto van de verdachte voor nader onderzoek in beslag genomen. Daarin trof de politie meerdere ponypacks met vermoedelijk drugs aan.

De politie onderzoekt de zaak.