Nog heel even en het is weer weekend. Misschien heb je (virtueel) afgesproken met vrienden, ga je naar de bioscoop of heb je nog helemaal geen plannen. Is dat laatste het geval? Check dan deze activiteiten in Breda.

Fotowandeling door Breda

Zin om te wandelen door het mooie Breda? Loop dan zaterdag mee met een fotowandeling, zodat je de Parel van het Zuiden op een heel andere manier leert kennen. Onder begeleiding van een beroepsfotograaf ga je op ontdekkingstocht door een bepaalde wijk.

Livemuziek bij Het Hijgend Hert

James Gatsonides treedt samen met zangeres Iris Lorkers op bij Het Hijgend Hert in Breda. Tussen 16.00 uur en 18.00 uur kun je genieten van rock- en popnummers.

Human Library

Het evenement Human Library is zonder bij de Nieuwe Veste. Normaal leen je letterlijk een boek om mee naar huis te kunnen nemen, maar in dit geval spreek je met 'levende boeken'. Verschillende mensen zitten klaar om hun levensverhaal met jou te delen, in een open gesprek, waarin alles gevraagd en besproken kan worden (uiteraard wel met respect).

Bootcamp in Westerpark

Wil je zondagochtend sportief beginnen? Doe dan mee aan een bootcamp van Bootcamp Club Breda. Dit keer traint de groep in Westerpark. Een losse les kost 2 euro.