De nieuwe testlocatie, op de voormalige parkeerplaats voor personeel naast het Amphia Ziekenhuis in Breda, gaat aankomende maandag officieel open. Er wordt vrijdag druk gewerkt aan de opbouw.

De nieuwe testlocatie van de GGD West-Brabant komt in de plaats van de huidige testplek bij het NAC-stadion.

In de tent, die 25 bij 40 meter groot is, komen vier teststraten. De nieuwe locatie is winterproof voor het personeel en biedt ruimte voor maximaal duizend testen per dag.

De locatie is per auto bereikbaar vanaf de Graaf Engelbertlaan (zuidelijke rondweg). Borden geven de route aan.