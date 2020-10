Op de Konijnenberg in Breda is donderdagavond een bestuurder met zijn auto tegen een paal aangereden, waarna hij klem is komen te zitten.

De bestuurder van het voertuig is door de brandweer uit de auto geknipt. Over de verwondingen is nog niets bekend. Ook over de oorzaak van het ongeval is nog niks bekend.

De Konijnenberg werd afgesloten voor het verkeer. De politie is een onderzoek gestart.