Paul Depla doet een dringend beroep op de bevolking om de maatregelen tegen corona na te leven. Dat zei de burgemeester van Breda woensdagavond op Facebook, waar hij samen met wethouder Boaz Adank vragen beantwoordde over de coronacrisis.

"Stop met discussies. We kunnen er talkshows mee vullen, maar we bereiken er niets mee", zo zei Depla. Met name de discussie over die mondkapjes moet volgens de burgemeester maar eens afgelopen zijn. "Volg de adviezen van het kabinet en ga niet op de stoel van de viroloog zitten. We kunnen er van alles van vinden, maar discussie houdt het virus niet tegen."

Ook in Breda kwam het coronavirus na de zomer weer snel terug. "Dat is zwaar, dat merk je aan iedereen", vervolgde Depla. "De horeca, collega's die we missen, ouders die niet naar een sportwedstrijd kunnen. We moeten er voor zorgen dat we het virus terug in het hok krijgen."

Depla benadrukte dan ook dat illegale feesten worden aangepakt. "Daar maken we afspraken over met politie. Als we mensen aantreffen treden we op en gaan we over tot bekeuren. Regels worden bewust aan de laars gelapt, dat kan niet. Organisatoren presenteren we de rekening."

Geen vuurwerkshow tijdens Oud en Nieuw

Met Oud en Nieuw komt er in ieder geval geen grote vuurwerkshow in Breda, zoals Tilburg die ook al heeft gecanceld. "Het is verstandig om dat niet te doen. Het gaat om een veilige jaarwisseling, daar moeten we goed over nadenken", zegt Depla.

De burgemeester verwacht ook dat carnaval op een andere manier gevierd zal moeten worden volgend jaar. "Het is nog ver weg. We zitten nu in de achtste maand van het virus. Je ziet het snel op en neer gaan. Maar een volle hossende Grote Markt zie ik niet gebeuren."