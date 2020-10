De politie heeft woensdagmiddag een 25-jarige Bredanaar opgepakt voor handelen in drugs. De aanhouding kwam tot stand na meldingen bij Meld Misdaad Anoniem.

Meerdere bewoners van de wijk Hoge Vught meldden zich de voorbije weken bij de politie. Aan de hand van die informatie belegde de politie een actiedag, die woensdag plaatsvond. In eerste instantie benaderden agenten meerdere potentiële kopers, die bevestigden dat ze drugs gingen kopen bij de dealer in kwestie. De dealer, eveneens inwoner van Hoge Vught, werd om 16.00 uur, op de Teteringsedijk, staande gehouden en opgepakt. Hij is naar het politiebureau gebracht.

In zijn auto trof de politie verschillende verborgen ruimtes aan. Daarin werd drugs en verpakkingsmateriaal aangetroffen. De auto is in beslag genomen en wordt verbeurd verklaard. Behalve zijn auto, werd ook de woning van de drugsdealer uitgekamd. Daar vond de politie enkele duizenden euro's aan cash, vijftien paar schoenen van dure merken, tien dure horloges, zonnebrillen en een motorscooter.

Al die spullen zijn in beslag genomen. Zijn bezittingen, inkomsten en leefstijl stroken niet met elkaar. Daarom wordt er een financieel onderzoek opgestart, naast een strafrechtelijk onderzoek.

Vanuit de gemeente Breda is enige tijd geleden een campagne gestart om de meldings-en aangiftebereidheid van de bewoners in de wijk Hoge Vucht te verhogen. De bewoners worden opgeroepen om via Meld Misdaad Anoniem overlast gevende en criminele activiteiten te melden zodat de wijken niet afglijden naar de status van kwetsbare wijken.