Vanwege de forse toename van het aantal met het coronavirus besmette mensen heeft de GGD West-Brabant tijdelijk het bron- en contactonderzoek vrijwel volledig stilgelegd. Wie positief getest wordt, krijgt het dringende advies nauwe contacten zelf in te lichten.

"Iedere week verdubbelt het aantal mensen dat positief is getest", licht GGD-woordvoerder Linda Vlamings uit. "Afgelopen maandag en dinsdag zaten we op ongeveer tweehonderd mensen per dag. Het enige wat we dan kunnen doen is deze mensen bellen en hen dringend adviseren hun contacten in te lichten."

"We helpen mensen daar uiteraard bij. Wij geven ze de tools en vragen of ze het alsjeblieft zelf willen doen. Wij brengen de contacten dus niet meer in kaart."

Het bron- en contactonderzoek moet ertoe bijdragen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. Contacten van een besmette persoon worden zo snel mogelijk opgespoord, ze worden gewezen op het risico van besmetting en op de maatregelen die ze moeten nemen. Bovendien kan de GGD hierdoor clusters van besmettingen in kaart brengen.

Ook geen contactonderzoek in risicogroepen

Enkele weken geleden zijn alle diensten al overgegaan op 'risicogestuurd' bron- en contactonderzoek. Dat houdt in dat de aandacht vooral uitgaat naar nauwe contacten die risicogroepen vormen. Werknemers uit de zorg of in het onderwijs of mensen met een zwakkere gezondheid zoals ouderen of chronisch zieken.

Maar zelfs dat is dus voorlopig niet meer mogelijk in West-Brabant, zegt Vlamings. "We hebben van alles gedaan om op te schalen. Maar daar zitten grenzen aan, als je ziet hoe snel het aantal besmettingen oploopt."

De GGD hoopt dat de strengere maatregelen die het kabinet onlangs heeft genomen ertoe zullen leiden dat de besmettingsgraad gaat dalen. Vlamings: "Zodat we zo snel mogelijk het bron- en contactonderzoek weer kunnen uitvoeren op de manier waarop we dat willen. Want de huidige situatie is natuurlijk zeer onbevredigend."

'Situatie wordt steeds nijpender'

Sonja Kloppenburg van GGD GHOR Nederland zegt dat de wijze waarop bron- en contactonderzoek wordt gedaan de afgelopen weken noodgedwongen is aangepast. Ze kan niet aangeven of GGD's in andere regio's het bron- en contactonderzoek net zoals West-Brabant bijna volledig hebben stilgelegd.

"Maar het is inderdaad zo dat de situatie rondom het bron- en contactonderzoek steeds nijpender wordt. We hebben ons eerder al eens afgevraagd: wat moeten we doen als we boven de 3000 besmettingen op één dag zitten. Daar zitten we nu ver boven. Het is problematisch."