De grote meerderheid van de Bredanaars is het nog steeds eens met de maatregelen die door de overheid worden getroffen om het coronavirus in te dammen. De steun wordt sinds maart wel steeds iets minder. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Breda dat dinsdag is gepubliceerd.

Meer dan twee derde van de Bredanaars, 69 procent, staat volledig achter de adviezen en maatregelen die door de overheid en het RIVM zijn opgesteld in de strijd tegen corona.

27 Procent van de inwoners is het deels eens met de maatregelen. 4 procent van de mensen ziet de ingrepen niet zitten. Er is dus nog voldoende draagvlak, zo concludeert de gemeente in de recentste enquête, de vijfde coronapeiling van dit jaar.

Cijfers zijn vrij stabiel

De vijfde enquête is afgenomen tussen 8 en 20 september en is door 2668 van de 5000 benaderde bewoners ingevuld. In deze periode werd er op grote schaal getest.

Inmiddels zijn we een paar weken verder en is het aantal besmettingen flink toegenomen en zijn de regels aangescherpt. Toch zijn de cijfers uit de vijf peilingen die de gemeente tot nu toe hield, vrij stabiel. In maart dit jaar hield maar liefst 98 procent van de ondervraagden rekening met de hygiëne. Eind september was dit gedaald naar 91 procent. Hield in maart nog 99 procent van de Bredanaars 1,5 meter afstand, nu is dat nog 92 procent. En dat geldt grofweg ook voor het thuisblijven bij klachten en het vermijden van drukte.

Positief over theaters

Bredanaars zijn minder te spreken over de manier waarop stadsgenoten zich in supermarkten en winkels gedragen. Een derde van de geënquêteerden geeft aan dat de regels hier 'heel slecht' worden nageleefd. Over bioscopen en theaters (83 procent) zijn de ervaringen juist zeer positief. In de horeca vindt de helft van de mensen dat er goed op de regels wordt gelet.

1253 Bredanaars positief getest

Een overzicht van hoe corona in Breda heeft huisgehouden, is er nu ook. In een brief aan de gemeenteraad over het Veiligheidsbeleid schrijft burgemeester Paul Depla dat er in de periode van maart tot 28 september 1.253 Bredanaars positief zijn getest op het coronavirus. Depla: "Tijdens de eerste weken van de coronacrisis steeg het aantal sterk. Daarna stabiliseerde de gemiddelde dagelijkse stijging. Sinds begin augustus neemt dit gemiddelde weer toe, met de sterkste stijging sinds half september."

In totaal zijn 150 Bredanaars met corona in het ziekenhuis opgenomen en 74 inwoners zijn overleden vanwege corona. Het Amphia-ziekenhuis meldt 113 overledenen. Daar zitten ook bewoners uit de omliggende plaatsen bij.